В заведениях общепита Татарстана выявлен нехаляльный халяль

Комитет по стандарту «Халяль» Духовного управления мусульман РТ провел проверку на выявление недобросовестных организаций общественного питания с обозначением «халяль». По результатам проверки выявлены множественные факты незаконного использования знака Комитета по стандарту «Халяль» ДУМ РТ.

Наиболее распространенными нарушениями стали случаи отсутствия или просрочки сертификатов на соответствие стандарту, говорится в сообщении пресс-службы ДУМ РТ.

Например, в кафе «Омар Хайам», расположенном в торгово-офисном квартале «Караван», были обнаружены соответствующие наклейки со знаком Комитета, хотя учреждение не проходило сертификацию в этой организации.

В кафе «Гранат» руководство заведения также не смогло предъявить документы, выданные сертифицирующей организацией.

В точке продажи бургеров «Meat Point» срок сертификации мясной продукции вышел в августе текущего года, однако знак стандарта продолжает незаконно использоваться.

Ранее стало известно, что в ЕАЭС скоро создадут единый стандарт продукции халяль.