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В ЕАЭС создадут единый стандарт продукции халяль

14:48, 04.10.2019
В ЕАЭС создадут единый стандарт продукции халяль
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В рамках Евразийского экономического союза вскоре будет создан единый стандарт продукции халяль. Об этом сообщил руководитель Международного центра стандартизации и сертификации «Халяль» Айдар Газизов на форуме Volga Investment Summit and World Halal Day в Самаре.

По его словам, это позволит «отслеживать продукты на всем постсоветском пространстве», пишет «Интерфакс».

О том, как в Самаре проходит Volga Investment Summit and World Halal Day, читайте в материале «Реального времени».

Ранее сообщалось, что в России могут ввести ГОСТ на халяльную продукцию.

Общество
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