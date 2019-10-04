В ЕАЭС создадут единый стандарт продукции халяль
В рамках Евразийского экономического союза вскоре будет создан единый стандарт продукции халяль. Об этом сообщил руководитель Международного центра стандартизации и сертификации «Халяль» Айдар Газизов на форуме Volga Investment Summit and World Halal Day в Самаре.
По его словам, это позволит «отслеживать продукты на всем постсоветском пространстве», пишет «Интерфакс».
О том, как в Самаре проходит Volga Investment Summit and World Halal Day, читайте в материале «Реального времени».
Ранее сообщалось, что в России могут ввести ГОСТ на халяльную продукцию.Общество
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