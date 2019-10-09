Сеть облетело фото филиппинского воспитателя детского сада с лицом ребенка

Фото: стоп-кадр

Глядя на лицо 22-летнего филиппинца Иэна Фрэнсиса Манга (Ian Francis Manga), легко понять, почему некоторые не верят, что он воспитатель детского сада, а не его подопечный. К счастью, он выше детей, но все равно выглядит странно.

Помимо детского лица, у Иэна Фрэнсиса Манга очень тонкий голос и рост всего 162 см. Он признает, что, хотя его одноклассники никогда не издевались над ним, его детская внешность иногда делала его объектом жестоких шуток. Некоторые люди все еще дразнят его, называя «маленьким мальчиком», добавил он.

Иэн отметил, что большинство детей, находящихся на его попечении, считают его старшим братом, и ему приходится изощряться, чтобы его воспринимали как воспитателя. Например, он всегда носит мешковатую одежду, чтобы выглядеть как настоящий взрослый. «Когда я преподаю, я становлюсь более серьезным. Они также относятся ко мне более серьезно», — рассказал он в своем интервью телеканалу GMA Network.

Напомним, ранее актеры из сериала «Друзья» воссоединились для редкого селфи.