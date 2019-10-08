Челнинку, зарезавшую своих детей, задержали в больничной палате

Жительницу Набережных Челнов, которая зарезала двоих маленьких детей, задержали прямо в палате БСМП, где она находится после проведенной операции.

В настоящее время решается вопрос об аресте женщины, сообщили в следственном комитете.

Также стала известна судьба семилетнего мальчика, который получил ножевые ранения. В ближайшие дни его перевезут в Детскую республиканскую клиническую больницу в Казани. Состояние мамы и ребенка врачи оценивают как средней степени тяжести.

Врачам удалось сохранить функции рук и ног у ребенка, несмотря на то, что во время нападения была задета позвоночная артерия, передает «Татар-информ».

Напомним, в Набережных Челнах женщина убила своего двухлетнего сына, нанеся ему 7 ударов ножом. Старшего ребенка она также покалечила. Как оказалось, причиной трагедии стала ссора между супругами, а именно ревность жены к коллеге главы семейства. Возбуждено уголовное дело.

