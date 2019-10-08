Крафтовое пиво в России может исчезнуть

В России может прекратиться производство крафтового пива. Это может произойти тогда, когда с 2021 года в силу вступит новый регламент Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции.

Новый свод правил обязателен к применению в России, подчеркнули в Росстандарте. Согласно новым нормам, производство крафтового пива не предусматривается, а значит, деятельность компаний, которые будут заниматься его производством, с 1 января 2021 года будет приостановлена.

Кроме того, с 2021 года пивом будет считаться только тот напиток, который содержит 80% солода, менее 20% несоложенного сырья и менее 2% сахаросодержащих продуктов.

Введение единого стандарта по изготовлению крафтового пива не планируется, отметили в ведомстве. Помимо этого, производство крафтового пива не узаконено никакими документами, а значит, некоторые сорта можно отнести к контрафакту, передает RT.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, который предлагает введение реестра пивоваров, запрет на торговлю этим напитком на первых этажах жилых домов и другие поправки. Инициатором законопроекта выступил депутат от Татарстана Ильдар Гильмутдинов. В то же время независимые пивовары выступили против данных новшеств. «Реальное время» поинтересовалось у экспертов, чего ждать рынку пива в России.