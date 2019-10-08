Georgian Airways потребует от России $25 млн за запрет полетов в РФ

Грузинская авиакомпания Georgian Airways через суд потребует $25 млн у Минтранса РФ из-за «необоснованного приостановления 8 июля полетов в направлении России».

Гендиректор компании Роман Бокерия сообщил, что формальной причиной запрета была претензия Министерства транспорта РФ — якобы у Georgian Airways есть задолженность перед российской аэронавигационной службой в размере $800 тыс., пишет «Интерфакс».

Бокерия напомнил, что указом президента РФ Владимира Путина от 21 июня 2019 года были запрещены полеты в Грузию только российским авиакомпаниям. «Соответственно, действия Минтранса России по запрету полетов «Грузинских авиалиний» являются незаконными, в результате чего компания понесла значительные финансовые потери», — подчеркнул Бокерия.

Ранее СМИ сообщили, что авиасообщение между Россией и Грузией не возобновится до парламентских выборов, которые назначены на октябрь 2020 года.