СМИ: полеты из России в Грузию не возобновятся как минимум год

Авиасообщение между Россией и Грузией не возобновится до парламентских выборов, которые назначены на октябрь 2020 года.

«Ситуация в стране не благоприятствует тому, чтобы российские туристы там сейчас находились. Россия обозначила условия возобновления полетов — прекращение русофобской политики и риторики, в том числе со стороны властей Грузии. Подвижек в этом вопросе не наблюдается... На государственном уровне должна быть прекращена антироссийская политика. Без этого мы не можем рекомендовать россиянам посещать Грузию, а главное, быть спокойными за наших граждан в этой стране, — сообщил «Известиям» источник в дипломатических кругах.

Ранее сообщалось, что за июль туристический сектор Грузии потерял до $60 млн из-за оттока российских туристов. Об этом сообщил премьер-министр страны Мамука Бахтадзе. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) подтвердили эту оценку.