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Суд отклонил 100-миллионный иск Алибасова к «Ашану» и производителю «Крота»

19:11, 08.10.2019 1
Суд отклонил 100-миллионный иск Алибасова к «Ашану» и производителю «Крота»
Фото: wikipedia.org

Пресненский районный суд Москвы отклонил иск продюсера Бари Алибасова к производителю средства для чистки труб «Крот» и ретейлеру «Ашан» на 100 млн рублей.

Адвокат Алибасова Андрей Комиссаров заявил, что будет оспаривать решение суда, пишет RNS.

Напомним, 17 июня Бари Алибасова выписали из больницы. Он попал туда после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб вместо сока. Он получил химический ожог желудка максимальной степени. 6 июня врачи ввели продюсера в состояние медикаментозного сна, а 11-го числа Алибасов из него вышел.

Ранее доктор медицинских наук Виталий Румянцев заявил, что история с отравлением Алибасова является «абсолютной липой».

Общество
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10 окт
    Производителю сего волшебного средства нужно заплатить Алибасову за рекламу. Что такая за волшебная смесь, после которой Бари так улыбается. Теперь все захотят его попробовать и на вкус.
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