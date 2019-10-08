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Владелец «Спартака» о новом тренере: «Не комментирую, все увидите»

18:06, 08.10.2019
Владелец «Спартака» о новом тренере: «Не комментирую, все увидите»
Фото: Спорт-Экспресс

Владелец «Спартака» Леонид Федун отказался комментировать ситуацию вокруг выбора нового главного тренера московского клуба.

— Ничего пока не комментирую.

— Новый тренер скоро будет — до конца недели?

— Все увидите, — сказал Федун.

Напомним, после поражения от «Оренбурга» главный тренер «Спартака» Олег Кононов подал в отставку. По слухам, его место должен занять немецкий специалист Доменико Тедеско.

СпортФутбол
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