Владелец «Спартака» о новом тренере: «Не комментирую, все увидите»
Владелец «Спартака» Леонид Федун отказался комментировать ситуацию вокруг выбора нового главного тренера московского клуба.
— Ничего пока не комментирую.
— Новый тренер скоро будет — до конца недели?
— Все увидите, — сказал Федун.
Напомним, после поражения от «Оренбурга» главный тренер «Спартака» Олег Кононов подал в отставку. По слухам, его место должен занять немецкий специалист Доменико Тедеско.СпортФутбол
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