Пациент больницы в Башкирии обвинил врача в избиении
Минздрав Башкирии выясняет причины конфликта между пациентом и врачом больницы в городе Ишимбае, где врач отказался экстренно принимать планового больного и обвинил его в провокации.
Видеозапись инцидента была размещена накануне в соцсети. Пациент с повязкой на шее заявил, что медработник ударил его «в шею и в глаз» на глазах матери и супруги, однако этот момент не снят на видеокамеру. Кроме того, мужчина утверждает, что врач находился на работе в нетрезвом виде.
Проверку по заявлениям медработника и пациента больницы также начало региональное МВД.
«Поступили встречные заявления сотрудникам полиции, проводится проверка», — приводит комментарий МВД региона «Интерфакс».
Напомним, недавно в Стерлитамаке в травмпункте произошла массовая драка, она попала на камеры видеонаблюдения.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым