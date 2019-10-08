Пациент больницы в Башкирии обвинил врача в избиении

Минздрав Башкирии выясняет причины конфликта между пациентом и врачом больницы в городе Ишимбае, где врач отказался экстренно принимать планового больного и обвинил его в провокации.

Видеозапись инцидента была размещена накануне в соцсети. Пациент с повязкой на шее заявил, что медработник ударил его «в шею и в глаз» на глазах матери и супруги, однако этот момент не снят на видеокамеру. Кроме того, мужчина утверждает, что врач находился на работе в нетрезвом виде.



Проверку по заявлениям медработника и пациента больницы также начало региональное МВД.

«Поступили встречные заявления сотрудникам полиции, проводится проверка», — приводит комментарий МВД региона «Интерфакс».

Напомним, недавно в Стерлитамаке в травмпункте произошла массовая драка, она попала на камеры видеонаблюдения.

