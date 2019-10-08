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Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов приедет в Казань

16:30, 08.10.2019
Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов приедет в Казань
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов приедет в Казань. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По его словам, завтра он должен встретиться с мэром Казани Ильсуром Метшиным в рамках интервью, а также с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

«Послезавтра, надеюсь, встретиться с Минтимером Шаймиевым (Государственным Советником Республики Татарстан, — прим. ред.)», — отметил Венедиктов

Отметим, что недавно Венедиктов предложил провести в Казани электронное голосование на выборах депутатов Госдумы в 2021 году. Инициативу он направил председателю Центральной избирательной комиссии Элле Памфиловой. В обращении говорится, что в Татарстане информационные технологии развиты так же высоко, как в Москве.

Общество Татарстан
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