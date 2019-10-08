Микаэль Викстранд: «Если «Ак Барс» продолжит так играть, то будет шанс на Кубок Гагарина»

Защитник «Ак Барса» Микаэль Викстранд поделился мнением о шансах казанского клуба на победу в Кубке Гагарина.

— Микаэль, вы стали лучшим защитником сентября, что для вас это значит?

— Всегда приятно получать такие награды, сентябрь был хорошим месяцем для меня и для команды. Но сезон длинный, мне нужно показывать такой хоккей на протяжении всего года, а не только месяца.

— Были ли проблемы с адаптацией в это время?

— КХЛ — отличная лига, на один-два шага впереди шведского чемпионата. Я предполагал, что буду готов к этому вызову, был опыт игры за сборную Швеции против в том числе и сборной России. Поэтому никаких проблем не возникало.

— Вы пришли в «Ак Барс» в момент перестройки, сменился тренер. В клубе остался Данис Зарипов, настоящая легенда.

— Дмитрий Квартальнов в любом случае был бы для меня новым тренером, команда хорошо начала сезон, мы показываем неплохой хоккей — выигрываем матчи. Данис — настоящий лидер и капитан команды, приятно играть вместе с таким хоккеистом.

— У клуба высокие задачи каждый сезон, чувствуете ли давление?

— Лично я нет, привык к этому. Все мы понимаем ответственность, все ждут от нас побед — нам нужно выигрывать матчи и бороться за Кубок Гагарина. Если мы будем так продолжать, то у нас будет шанс, — сказал Викстранд.