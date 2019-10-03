Новости происшествий

13:59 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Татарстане на конопляном поле задержан юноша с полкило марихуаны в пакете

01:00, 03.10.2019
В Татарстане на конопляном поле задержан юноша с полкило марихуаны в пакете
Фото: pixabay.com

В Ютазинском районе Татарстана полицейские изъяли 437 граммов наркотических средств.

В ходе рейда по обнаружению дикорастущей конопли на окраине села Байларово они заметили молодого человека, выходящего с поля с пакетом в руках. Увидев стражей порядка, парень испугался и выбросил пакет, чем и привлек внимание сотрудников полиции, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

В пакете лежало почти полкило конопли. Молодой человек был задержан. Он сказал полицейским, что является жителем пгт. Уруссу, нигде не работает и собрал наркотические средства для собственного употребления.

По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в РТ задержали с наркотиками рыболова, который, с его слов, собирался использовать марихуану для прикормки рыбы.

ПроисшествияОбщество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров