В Татарстане на конопляном поле задержан юноша с полкило марихуаны в пакете

В Ютазинском районе Татарстана полицейские изъяли 437 граммов наркотических средств.

В ходе рейда по обнаружению дикорастущей конопли на окраине села Байларово они заметили молодого человека, выходящего с поля с пакетом в руках. Увидев стражей порядка, парень испугался и выбросил пакет, чем и привлек внимание сотрудников полиции, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

В пакете лежало почти полкило конопли. Молодой человек был задержан. Он сказал полицейским, что является жителем пгт. Уруссу, нигде не работает и собрал наркотические средства для собственного употребления.

По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в РТ задержали с наркотиками рыболова, который, с его слов, собирался использовать марихуану для прикормки рыбы.