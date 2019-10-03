В Татарстане на конопляном поле задержан юноша с полкило марихуаны в пакете
В Ютазинском районе Татарстана полицейские изъяли 437 граммов наркотических средств.
В ходе рейда по обнаружению дикорастущей конопли на окраине села Байларово они заметили молодого человека, выходящего с поля с пакетом в руках. Увидев стражей порядка, парень испугался и выбросил пакет, чем и привлек внимание сотрудников полиции, сообщает пресс-служба МВД по РТ.
В пакете лежало почти полкило конопли. Молодой человек был задержан. Он сказал полицейским, что является жителем пгт. Уруссу, нигде не работает и собрал наркотические средства для собственного употребления.
По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в РТ задержали с наркотиками рыболова, который, с его слов, собирался использовать марихуану для прикормки рыбы.ПроисшествияОбщество Татарстан
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