Малолетние школьницы из башкирского Стерлитамака устроили драку на глазах учителя

Паблик «ЧС Стерлитамак» опубликовал видео, которое вызвало шквал возмущения в социальных сетях. На кадрах ролика пятеро девочек в классе одной из городских школ яростно дерутся и, не стесняясь в выражениях, обзывают друг друга.

Потасовка происходит в присутствии учительницы. Педагог даже не пытается утихомирить детей, а просто переставляет вазу, чтобы ее не разбили.

Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров дал поручение разобраться в резонансной истории жестокого убийства в Стерлитамакском районе новорожденных щенков группой подростков.