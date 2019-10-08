Артем Галимов из «Ак Барса» во второй раз стал лучшим новичком в КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала лучших игроков прошедшей недели.

Лучшим молодым хоккеистом во второй раз в сезоне признан нападающий «Ак Барса» Артем Галимов. На прошедшей неделе Галимов сыграл в трех победных матчах казанцев и забросил две шайбы, одна из которых стала победной.

Лучшим вратарем стал Янис Калниньш из «Йокерита». Голкипер финского клуба отразил 96,92% бросков по своим воротам и показал на неделе коэффициент надежности 0,99 (лучший результат недели).

Лучшим защитник недели стал игрок «Салавата Юлаева» Филип Ларсен. В активе уфимца 6 (2+4) очков в двух матчах, благодаря чему Ларсен добрался до отметки в 150 очков в КХЛ.

Лучшим нападающим признан Кирилл Капризов (ЦСКА), вместе с командой одержавший победы в двух из трех матчей недели и набравший в них 5 (4+1) очков. Форвард армейцев продемонстрировал лучший результат недели по показателю полезности +5.