«Салават Юлаев» дома разгромил «Торпедо», Ларсен и Умарк набрали по четыре очка
В рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» с разгромным счетом обыграл «Торпедо» — 5:1.
В составе уфимской команды 4 (2+2) очка набрали защитник Филип Ларсен, который довел число своих очков в КХЛ до 150, и швед Линус Умарк (1+3). Также голами отметились Тему Хартикайнен и Данил Алалыкин. У «Торпедо» единственную шайбу забросил Павел Варфоломеев.
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Торпедо» (Нижний Новгород)
—5:1 (1:1, 3:0, 1:0).
Голы:
1:0 (03:29) — Умарк (Ларсен, Маннинен);
1:1 (17:28) — Варфоломеев;
2:1 (25:32) — Хартикайнен (Умарк, Ларсен);
3:1 (35:17) — Ларсен (Умарк);
4:1 (37:09) — Ларсен (Умарк);
5:1 (58:53) — Алалыкин (Мухамадуллин, Хохряков); СпортХоккей Башкортостан
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