Стало известно, какие казанские проекты прошли в финал Национальной премии в области событийного туризма

В финал Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2019 прошли казанские проекты «Ночной велофест», зимний «КышДаКар-фест» и фестиваль моды, дизайна и уличного перформанса «Окно».

Они стали одними из лучших на региональном этапе — в Приволжском федеральном округе, который проходил с 4 по 6 октября в Балаково. Там было представлено 141 городское мероприятие от 13 других регионов страны, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Результаты конкурса станут известны 15—17 ноября в Самаре на общенациональном финале.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что туризм должен обеспечивать 10% валового продукта.