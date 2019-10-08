Модернизированный терминал уфимского аэропорта введут в эксплуатацию весной 2020 года

Реконструированный терминал внутренних воздушных линий международного аэропорта «Уфа» будет введен в эксплуатацию весной 2020 года.

Его пропускная способность вырастет вдвое — с 600 до 1 200 пассажиров в час. Будут значительно расширены зоны прилета и вылета пассажиров внутренними рейсами, рассказал на совещании в правительстве Башкирии гендиректор аэропорта Александр Андреев.

Терминал будет оснащен телескопическими трапами, системой обработки багажа и необходимой инженерной инфраструктурой.

Проектом, начатым в 2018 году, предусмотрено строительство трехэтажного здания площадью 12,5 тыс. кв. м, напомнил докладчик.

Ранее стало известно, что у аэропорта Уфы реконструируют привокзальную площадь.