Модернизированный терминал уфимского аэропорта введут в эксплуатацию весной 2020 года
Реконструированный терминал внутренних воздушных линий международного аэропорта «Уфа» будет введен в эксплуатацию весной 2020 года.
Его пропускная способность вырастет вдвое — с 600 до 1 200 пассажиров в час. Будут значительно расширены зоны прилета и вылета пассажиров внутренними рейсами, рассказал на совещании в правительстве Башкирии гендиректор аэропорта Александр Андреев.
Терминал будет оснащен телескопическими трапами, системой обработки багажа и необходимой инженерной инфраструктурой.
Проектом, начатым в 2018 году, предусмотрено строительство трехэтажного здания площадью 12,5 тыс. кв. м, напомнил докладчик.
Ранее стало известно, что у аэропорта Уфы реконструируют привокзальную площадь.ОбществоИнфраструктура Башкортостан
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