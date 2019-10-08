Четыре башкирские автотрассы передадут в федеральную собственность

Начата передача четырех автодорог, проходящих по территории Башкортостана, в федеральную собственность.

До конца текущего года будет передан участок трассы Уфа — Оренбург от развязки с трассой М-5 до поворота к столичному аэропорту, сообщается на официальном сайте республики.

Помимо этого, на федеральном уровне предварительно одобрен переход в федеральную собственность еще трех участков: дороги Уфа — Пермь от столицы РБ до границы с Пермским краем протяженностью 216 км, 97-километрового отрезка Дюртюли — Нефтекамск — Камбарка и 132 км проходящей по республике трассы Оренбург — Орск — Сибай — Магнитогорск.

Передача дорог производится в рамках создания опорной сети российских автомобильных трасс.

Ранее сообщалось, что на федеральных трассах в Башкирии поставят противоослепляющие экраны.