На федеральных трассах в Башкирии поставят противоослепляющие экраны

Фото: пресс-служба Упрдор «Приуралье»

На федеральных автодорогах Башкирии установят противоослепляющие экраны, которые защитят водителей от света фар встречных машин.

Конструкция будет установлена в рамках содержания федеральных автомобильных дорог М-5 Урал и М-7 Волга в Республике Башкортостан на протяжении 27 километров.

Противоослепляющие экраны представляют собой плоские стоечные защитные элементы, которые установят на дорожном ограждении на разделительной полосе.

Кроме того, в этом году запланированы замена 21 км барьерного ограждения на обочине автомобильной дороги с уровнем удерживающей способности не менее 300 кДж и восстановление 45 остановочных пунктов общественного транспорта, сообщили в пресс-службе Федерального управления автомобильных дорог «Приуралье».

Ранее сообщалось, что в Башкирии на новые дорожные камеры потратят 72 млн рублей. Их должны установить в 11 местах.