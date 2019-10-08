«Ак Барс Дрожжаное» заставили выплатить 11 млн долгов по зарплате

Факт невыплаты заработной платы на сельскохозяйственном предприятии ООО «Ак Барс Дрожжаное» выявила прокуратура Дрожжановского района РТ.

В ходе проверки установлено, что 674 работникам не выплачена заработная плата за август 2019 года. При этом общий долг по оплате труда превысил 11 млн рублей, говорится в сообщении прокуратуры Татарстана.

В адрес директора предприятия надзорным ведомством было выставлено представление. На данный момент долги по зарплате перед работниками погашены.

Ранее аналогичный факт нарушения трудовых прав граждан был выявлен в Чистополе.