Чистопольское ООО «Джукетау» заставили выплатить 8 млн рублей долга по зарплате

Работникам татарстанского сельхозпредприятия выплатили более 8 млн рублей долга по оплате труда.

Факт невыплаты заработной платы выявлен Чистопольской городской прокуратурой РТ в ООО «Джукетау».

Установлено, что 229 работникам предприятия не выплачена заработная плата за февраль — март 2019 года. Помимо этого, предприятие не рассчиталось с несколькими уволенными работниками.

Нарушения трудовых прав граждан на данном предприятии носят системный характер и выявляются надзорным ведомством не впервые, говорится на сайте Генпрокуратуры.

В отношении директора ООО «Джукетау» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение). Мировой суд назначил виновному штраф.

В настоящее время заработная плата работникам выплачена в полном объеме.

Ранее суд наказал гендиректора «Татфлота» за 120-миллионный долг по зарплате штрафом в 100 тыс. рублей.