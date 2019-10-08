К зимнему сезону подготовлено 80% дорожной техники Башкирии

К зимнему сезону подготовлено 80% парка дорожной техники Башкортостана, ведется заготовка противогололедных материалов, а также холодной асфальтобетонной смеси для выполнения дорожных работ.

Для очистки улиц и вывоза снега в Уфе планируется задействовать порядка 450 машин.

Такие данные озвучили башкирские чиновники на совещании в правительстве.

Всего на содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в 2019 году будет направлено 3,1 млрд рублей. Сюда входит поддержание надлежащего технического состояния дорог и мостовых сооружений, установка дорожных знаков, светофоров, барьерных ограждений, а также зимнее содержание дорог.

При этом на один километр региональных и межмуниципальных дорог Башкирии в год тратится 228 тыс. рублей, тогда как на километр федеральных трасс из бюджета страны выделяется более 900 тыс. рублей, говорится на официальном портале РБ.

Глава республики Радий Хабиров поручил дорожникам «уже сейчас» начинать подготовку к следующему летнему сезону.

Ранее коммунальные службы Уфы получили семь всесезонных уборочных машин.