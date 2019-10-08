Имущество башкирского экс-депутата, приобретенное на неустановленные доходы, будет возвращено в госказну

Прокуратура Башкортостана выявила несоответствие расходов семьи экс-депутата муниципального Совета Балтачевского района его доходам и в судебном порядке потребовала изъять многомилионное имущество в доход государства.

По итогам проверки установлено, что в 2016 и 2018 годах семья депутата приобрела три квартиры в элитных домах Уфы, а также дорогостоящий автомобиль на общую сумму более 18 млн рублей, сообщает прокуратура РБ.

При этом у семьи представителя власти отсутствовали достаточные для приобретения указанного имущества доходы.

Во избежание ответственности депутат представил сведения о якобы имевшихся договорах займа с близкими родственниками. Однако, как показала проверка, они также не обладали такими финансовыми возможностями.

В ходе надзорных мероприятий чиновник сложил свои полномочия по собственному желанию.

В целях предотвращения реализации имущества, приобретенного на неустановленные доходы, суд по требованию прокуратуры наложил арест на указанные объекты.

Ранее в Балтасинском районе Татарстана наказали 26 госслужащих за недостоверные сведения о доходах и расходах.