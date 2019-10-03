В Балтасинском районе Татарстана наказали 26 госслужащих за недостоверные сведения о доходах и расходах

После проверки прокуратуры Балтасинского района Татарстана наказали 26 руководителей муниципальных образовательных организаций за недостоверные сведения о доходах и расходах.

В ходе изучения деклараций госслужащих были выявлены многочисленные нарушения законодательства: занижение или завышение сумм доходов от аренды паевых земель, премий от участия в различных конкурсах и грантах, отсутствие или неверное отражение сведений о банковских счетах, несоблюдение установленной законом формы справок, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

По итогам проверки в адрес начальника районного управления образования внесено представление. Виновные руководители муниципальных учреждений привлечены к дисциплинарной ответственности: 20 руководителям объявлено замечание, еще шести — выговор.



Ранее в Башкирии после прокурорской проверки пятерых депутатов лишили мандатов из-за того, что они указали недостоверные сведения в справках о доходах и расходах за 2018 год.