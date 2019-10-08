Минэкономразвития предлагает повысить налоги на малый бизнес

Минэкономразвития России предложило с 2020 года повысить единый налог на вмененный доход (ЕНВД), заменяющий налоги патент, а также торговый сбор на 4,9%. Годом ранее рост этих налогов составил лишь 2,5%. В случае утверждения проекта ЕНВД вырастет максимально за 5 лет — в 2015 году этот налог вырос на 7,5%.

Кроме того, на 2020 год министерство предлагает установить следующие коэффициенты-дефляторы: для ЕНВД — 2,009; патентов — 1,592; торгового сбора — 1,382, следует из документа, опубликованного на портале regulation.gov.ru.

Минэкономразвития прогнозирует инфляцию на конец года в 3,8% и 4,7% в среднем за год. Таким образом, рост ЕНВД в 2020 году будет выше ожидаемой инфляции 2019 года.

Ранее Дмитрий Медведев поручил довести долю малого бизнеса до 50%.