В Казани продлили ограничение движения по ул. Рахматуллина до 2021 года

В Казани до 31 июля 2021 года продлили ограничение движения транспорта по ул. Рахматуллина.

Уточняется, что движение транспорта ограничено на участке от здания №18 по ул. Мусы Джалиля до ул. Кави Наджми. Это связано с реконструкцией объектов культурного наследия по ул. Рахматуллина, передает пресс-служба исполкома города.

Напомним, 6 октября в Казани перекроют ряд улиц. Это связано с проведением Казанского полумарафона. «Реальное время» публиковало список дорог, на которых будет ограничено движение.