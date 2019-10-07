Александр Григорян: «Зарплаты в российском футболе оторваны от реальности»

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян рассказал о проблемах в российском футболе и оценил шансы своей команды на сохранение прописки в РПЛ.

«Оставить «Тамбов» в РПЛ — это революция! Революция в российском футболе. Сегодняшние зарплаты в большинстве клубов настолько раздуты, неадекватны и оторваны от реальности. И мы понимаем, что они устраивают многих руководителей по простой причине, чем выше бюджет, тем больше мутной воды.

«Тамбову» добиться результата — значит совершить прорыв! На самом деле зарплаты в футбол не играют, я об этом постоянно говорю. Играют живые люди. Всему можно противостоять. Все в наших руках. Мы реально можем сделать революцию, но на данный момент есть одно большое обстоятельство, которые нам в этом мешает. Это отсутствие матчей на своем поле.

Я почувствовал, что такое тамбовские болельщики на матчах против «Шинника» и «Ротора» весной. Там была колоссальная энергетика трибун, которая в одном матче воплотилась в победный гол на последних минутах, а в другом помогла команде выдержать сорок с лишним минут игры в меньшинстве против очень серьезного соперника.

Я хочу, чтобы наши болельщики знали, что я не могу упрекнуть наш тренерский штаб и команду в отсутствии самоотдачи. Мы стараемся выжимать из себя максимум и весь наш потенциал. Я могу сказать, что очень ценю отношение болельщиков к команде, уважаю их за то, что они приезжают в Саранск и другие города, и очень прошу поддержать нас в игре с «Уралом». Мы намерены отдаться на поле без остатка», — приводит слова Григоряна официальный сайт «Тамбова».

Напомним, ранее в 12-м туре РПЛ «Тамбов» уступил в Казани «Рубину».