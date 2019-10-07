КАМАЗ запустил в России маркетплейс для продажи техники

В России заработала маркетплейс от КАМАЗа — Truckinstock.com. Он ориентирован на продвижение автомобилей, имеющихся на складах дилеров и официальных партнеров компании.

Как сообщает пресс-служба КАМАЗа, маркетплейс позволяет минимизировать затрата дилерских центров на продвижение продукции, а также оптимизировать внутренние процессы.

Разработка маркетплейса началась в 2018 году. Официальный запуск сайта состоялся 19 июля этого года.

Ранее КАМАЗ в рамках выставки Comtrans раскрыл подробности о новом магистральном тягаче КамАЗ-54901.

В базовой комплектации грузовик будет стоить 6,5 млн рублей. Он получит комфортабельную кабину шириной 2 500 мм с ровным полом, новый рядный двигатель KамAЗ Р6 мощностью 450 л. с. и 12-ступенчатую автоматизированную коробку передач марки ZF. Запас топлива составит до 1,4 тыс. литров. В стоимость также включено сервисное обслуживание в течение 3 лет.