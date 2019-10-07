Росгвардия разработала жетон для идентификации сотрудников — фото

Росгвардия разработала проект нагрудного знака для сотрудников ведомств. Его фотография была опубликована в сопроводительных документах к проекту приказа директора Росгвардии.



Напомним, ранее в Госдуму был внесен законопроект об обязательном размещении на форме сотрудников полиции и Росгвардии идентификационных номеров при несении службы в общественных местах. Инициатива подразумевает появление на форме амуниции хорошо различимого знака, который позволит установить данные о сотруднике.

Знак с выбитым идентификационным номером будут делать из алюминия. Код нагрудного знака представляет собой комбинацию из четырех цифр верхнего ряда и двух цифр нижнего ряда.

Ранее Росгвардия предложила обязать журналистов не разглашать сведения о должностных лицах войск национальной гвардии и членов их семей.