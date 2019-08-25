Росгвардию могут обязать представляться гражданам

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На рассмотрение Госдумы 24 августа был внесен законопроект об обязательном размещении на форме сотрудников полиции и Росгвардии идентификационных номеров при несении службы в общественных местах.

Инициатива подразумевает появление на форме амуниции хорошо различимого знака, который позволит установить данные о сотруднике.По мнению автора проекта, сенатора Владимира Лукина, новая мера повысить ответственность и дисциплинированность сотрудников правоохранительных органов.

Также Лукин считает, что введенный для полиции нагрудный знак имел слишком мелкий шрифт и блестящую поверхность, что затрудняло чтение номера.

Кроме того, действующее законодательство не обязывает сотрудников Росгвардии носить подобные знаки.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия) потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к «аудиовизуальному сервису». Его название не уточняется.

