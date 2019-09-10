Росгвардия предложила запретить СМИ разглашать сведения о бойцах

Росгвардия предложила обязать журналистов не разглашать сведения о должностных лицах войск национальной гвардии и членов их семей.



Также Росгвардия предложила обязать сотрудников СМИ выполнять требования военнослужащих и сотрудников ведомства, носить на публичных мероприятиях опознавательный жилет, а также устанавливать контакт не только с пресс-службой полиции, но и с представителями войск национальной гвардии, говорится в отзыве на проект Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) по созданию памятки для журналистов, работающих на митингах.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект об обязательном размещении на форме сотрудников полиции и Росгвардии идентификационных номеров при несении службы в общественных местах. Инициатива подразумевает появление на форме амуниции хорошо различимого знака, который позволит установить данные о сотруднике.