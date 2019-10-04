Стало известно, сколько налогов заплатили самозанятые Татарстана

В Татарстане официально зарегистрированные самозанятые уже заплатили порядка 51 миллиона рублей налогов. В настоящее время в республике насчитывается 33 тыс. самозанятых граждан.

«83% поступлений — от тех людей, которые ранее налоги не платили. Это наша с вами совместная победа», — сообщила замруководителя Управления Федеральной налоговой службы Галина Шацило.

Отмечается, что в Татарстане больше всего самозанятых — таксисты, их насчитывается порядка 6 тыс. человек. Есть в республике и кондитеры, артисты, репетиторы и люди в сфере строительства и ЖКХ, работающие на себя.

Подробнее о реализации эксперимента с самозанятыми в Татарстане и о том, с чем они сталкиваются — в материале «Реального времени».

