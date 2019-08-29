Путин намерен повысить зарплаты чиновников федеральных ведомств в регионах

Президент России Владимир Путин планирует поднять зарплаты сотрудникам федеральных ведомств в регионах. Глава государства обеспокоен тем, что доходы таких чиновников ниже, чем у их региональных коллег.

Эту проблему Путин поднял на встрече с врио губернатора Забайкальского края Александром Осиповым. Глава региона доложил, что средний уровень зарплаты составляет 35 тысяч рублей.

«Посмотрите, сколько там. У них вообще в целом по стране уровень доходов ниже, зарплата ниже часто, чем в региональных органах», — приводит слова президента РФ пресс-служба Кремля.

Путин подчеркнул, что решение о повышении будет необходимо принять по всем территориальным органам.

Осипов признал, что такая проблема существует: «У нас из-за этого недокомплект. Есть районный коэффициент заработной платы. Получилось так, по-моему, это все-таки ошибка советского еще планирования, когда он был занижен для Забайкальского края».

По его мнению, это несправедливо, учитывая, что климат в регионе суровый, лесные пожары не редкость.

Напомним, что по итогам 2018 года в Татарстане чиновники республиканских органов власти получали в среднем 55,4 тысячи рублей. А вот сотрудники федеральных ведомств зарабатывали 39,6 тысячи рублей.