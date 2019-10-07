Ученые Российской академии наук провели в Казани пикеты против низких зарплат

Сотрудники Казанского научного центра Российской академии наук в понедельник провели в центре Казани серию одиночных пикетов с требованием повысить зарплаты.



Пикеты прошли у здания правительства Татарстана. На них вышли сотрудники Института органической и физической химии имени Арбузова, Физико-технического института имени Завойского, Института биохимии и биофизики, Института механики и машиностроения, пишет «Интерфакс-Поволжье» со ссылкой на председателя объединенного профкома КазНЦ РАН Людмилу Шарапову.

Ранее представитель казанского Кремля Лилия Галимова подтвердила факт получения письма от ученых из Академии наук РТ, направленного на имя президента республики. В своем обращении деятели науки потребовали увеличить им заработную плату.

«Обращение поступило в адрес президента Республики Татарстан, а также президента Академии наук. Учитывая то, что вопросы, которые поднимаются в этом коллективном обращении, требуют глубокого анализа, сейчас проводится соответствующая работа. В частности, запрошена дополнительная информация у Академии наук РТ по состоянию фонда оплаты труда. Как только будет сформулировано решение по этому обращению, мы его озвучим», — сказала она.