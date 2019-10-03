Казанский Кремль изучает обращение ученых АН Татарстана с просьбой поднять им зарплату

Представитель казанского Кремля Лилия Галимова подтвердила факт получения письма от ученых из Академии наук РТ, направленного на имя президента республики. В своем обращении деятели науки потребовали увеличить им заработную плату.

— Обращение поступило в адрес президента республики Татарстан, а также президента Академии наук. Учитывая то, что вопросы, которые поднимаются в этом коллективном обращении, требуют глубокого анализа, сейчас проводится соответствующая работа. В частности, запрошена дополнительная информация у Академии наук РТ по состоянию фонда оплаты труда. Как только будет сформулировано решение по этому обращению, мы его озвучим, — дала комментарий Лилия Галимова.

В сентябре СМИ сообщали о том, что письмо было подписано сотрудниками трех научных учреждений АН РТ: Института истории им. Марджани, Института языка, литературы и искусства им. Ибрагимова и Института татарской энциклопедии и регионоведения. В общей сложности под обращением подписались порядка 100 человек.