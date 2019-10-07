В Казани установили бюст Героя России Алексея Козина

На территории казанской гимназии №7 установили бюст Героя России лейтенанта Алексея Козина.

Монумент был установлен в рамках проекта «Аллея героев России», автором которого является Михаил Сердюков.

«Он бизнесмен, продал две квартиры для того, чтобы сделать бесплатно вот эти бюсты. Алеше он сделал пять бюстов, четвертый уже устанавливают вот здесь, еще один намечается в Краснодаре, в парке «Патриот»», — цитирует «Татар-информ» мать Алексея Козина — Ларису Козину.

Козин родился 28 мая 1976 года в Казани. В 1999 году по окончании казанского филиала Челябинского танкового института лейтенант Козин был назначен на должность командира танкового взвода 100-й дивизии оперативного назначения Северо-Кавказского округа Внутренних войск МВД России. В том же году убыл в Дагестан. Казанец погиб в бою, прикрывая своих сослуживцев, 5 сентября 1999 года вблизи районного центра Новолакское Республики Дагестан. В ноябре того же года Козин посмертно был удостоен высокого звания Героя Российской Федерации.

Напомним, что в честь Козина названа одна из улиц в Казани и сама гимназия №7. На доме в Казани, где жил Козин, была установлена мемориальная доска.