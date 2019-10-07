ГЖФ начал строить жилье в Алексеевском районе Татарстана

Госжилфонд при президенте РТ инвестировал в строительство жилья в пгт. Алексеевское Алексеевского района, сообщила пресс-служба фонда. Здесь приступили к строительству двух четырехквартирных домов, площадь каждого из них составит 128,3 кв. метра.

Техническим заказчиком объектов является ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ», подрядчик — ООО «ПСК Народный Дом».

На сегодняшний день на стройплощадках по улицам Ленина и Халева, 8а ведутся работы по устройству фундаментов зданий. Планируемый срок ввода объектов в эксплуатацию — вторая половина 2020 года.

В 2019 году инвестиционная программа Госжилфонда при президенте РТ предполагает строительство в городах и районах Татарстана 165 домов на 7,8 тыс. квартир общей площадью 438,3 тыс. кв. метров.