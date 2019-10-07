Исследование: как изменятся цены на недвижимость, по мнению казанцев и уфимцев

Специалисты портала недвижимости Domofond.ru исследовали ожидания жителей Казани о том, как изменятся цены на недвижимость и жилищные кредиты в IV квартале 2019 года.

На вопрос, изменятся ли в ближайшие три месяца цены на покупку жилья, жители столицы Татарстана ответили следующим образом: 29% опрашиваемых посчитали, что следует ожидать повышения, такое же количество респондентов решило наоборот — стоимость жилья понизится. Больше всего опрашиваемых (43%) выразили уверенность в том, что цены окажутся на том же уровне.

Также 8% казанцев посчитали, что следующие три месяца будут благоприятными для того, чтобы купить квартиру. Варианты «скорее благоприятный» и «скорее неблагоприятный» выбрали одинаковое количество жителей Казани — 38%. А 15% респондентов уверены, что в ближайшее время не стоит задумываться о покупке недвижимости.

Что касается ставок по ипотечным кредитам, то 15% казанцев считают, что они повысятся, 31% — что стоит ждать понижения, а большая часть — 54% — думают, что не стоит ждать каких-либо изменений.

Кроме того, большая часть жителей Уфы (64%) считает, что в ближайшее время цены на недвижимость не поменяются, 27% опрошенных посчитали, что повысятся, и лишь 9% уверены в обратном. Касательно того, будут ли предстоящие три месяца хорошими для того, чтобы купить жилье, уфимцы в большинстве своем оказались оптимистами. 27% уверены в благоприятном периоде для недвижимости, 55% надеются на это. Только 18% жителей башкирской столицы выразили свои сомнения в этом, категорически несогласных с этим мнением не оказалось вообще.

Помимо этого, жители Уфы надеются на снижение ставок по ипотеке. Таких оказалось большинство — 64%. Мнение о том, что ничего не поменяется или ставки повысятся, выразили 27% и 9% соответственно.

Ранее сервис Domofond.ru опубликовал полный рейтинг городов по работе общественного транспорта. В общем списке Казань оказалась на 24-й позиции, при этом среди городов-миллионников столица Татарстана на втором месте. Уфа заняла в списке 124-ю позицию.