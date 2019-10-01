В Башкирии охотник подстрелил священника, приняв его за животное

В лесу Зилаирского района Башкирии охотник случайно подстрелил священника.

«Местный житель охотился с зарегистрированным ружьем в лесу. В это время по лесной тропе шел священник, охотник принял его за круп животного и выстрелил. Священник получил ранение ноги, ему оказывается медицинская помощь», — цитирует источник «РИА Новости».

Обстоятельства ЧП сейчас выясняют правоохранительные органы. Назначена медицинская экспертиза для установления тяжести причиненного вреда здоровью, по результатам будет принято процессуальное решение.