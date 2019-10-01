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Происшествия

В Башкирии охотник подстрелил священника, приняв его за животное

15:19, 01.10.2019 1
В Башкирии охотник подстрелил священника, приняв его за животное
Фото: pixabay.com

В лесу Зилаирского района Башкирии охотник случайно подстрелил священника.

«Местный житель охотился с зарегистрированным ружьем в лесу. В это время по лесной тропе шел священник, охотник принял его за круп животного и выстрелил. Священник получил ранение ноги, ему оказывается медицинская помощь», — цитирует источник «РИА Новости».

Обстоятельства ЧП сейчас выясняют правоохранительные органы. Назначена медицинская экспертиза для установления тяжести причиненного вреда здоровью, по результатам будет принято процессуальное решение.

Происшествия Башкортостан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 02 окт
    одет наверно еще во все черное
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