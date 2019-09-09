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В Татарстане мужчину осудили за кражу участка теплотрассы

18:00, 09.09.2019
В Татарстане мужчину осудили за кражу участка теплотрассы
Фото: wikimedia.org alinco_fan

В Буинске 64-летний мужчина осужден за кражу участка теплотрассы.

Как установлено следствием, в конце июня этого года злоумышленник с помощью электроинструмента вырезал и похитил часть трубопровода теплотрассы с задвижками, который питает многоквартирный дом на улице Б. Хмельницкого в Буинске. Часть украденного мужчина использовал для ограждения придомового участка, оставшееся сдал в металлолом.

Ущерб оценен на сумму более 4 тыс. рублей. Свою вину подсудимый полностью признал и возместил ущерб, передает пресс-служба прокуратуры РТ.

Суд приговорил виновного к штрафу в размере пяти тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Стерлитамаке полицейские гнались за мужчинами, которые украли забор.

ОбществоПроисшествия Татарстан
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