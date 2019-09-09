В Татарстане мужчину осудили за кражу участка теплотрассы

В Буинске 64-летний мужчина осужден за кражу участка теплотрассы.

Как установлено следствием, в конце июня этого года злоумышленник с помощью электроинструмента вырезал и похитил часть трубопровода теплотрассы с задвижками, который питает многоквартирный дом на улице Б. Хмельницкого в Буинске. Часть украденного мужчина использовал для ограждения придомового участка, оставшееся сдал в металлолом.



Ущерб оценен на сумму более 4 тыс. рублей. Свою вину подсудимый полностью признал и возместил ущерб, передает пресс-служба прокуратуры РТ.

Суд приговорил виновного к штрафу в размере пяти тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Стерлитамаке полицейские гнались за мужчинами, которые украли забор.