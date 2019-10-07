Следком возбудил уголовное дело о взятке с поставкой металлоискателей в школы Казани

Фигурантом уголовного дела о взятке 800 тысяч рублей стал начальник управления образования Казани Ильнар Хидиятов. По данным источников «Реального времени», чиновника считают причастным к получению отката 10% по договорам поставки металлоискателей в 120 школ Казани.



После возбуждения уголовного дела Хидиятов был отстранен от должности, заявил о своей непричастности к преступлению, но почему-то поспешил уволиться.

Как выяснило «Реальное время», в исполком Казани следователей привела история «захвата заложников» в гимназии №7, когда вооруженный пистолетом и ножом старшеклассник спокойно прошел рамку металлодетектора.

Детали коррупционного дела — в нашем материале.