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Следком возбудил уголовное дело о взятке с поставкой металлоискателей в школы Казани

11:24, 07.10.2019 1
Следком возбудил уголовное дело о взятке с поставкой металлоискателей в школы Казани
Фото: kzn.ru

Фигурантом уголовного дела о взятке 800 тысяч рублей стал начальник управления образования Казани Ильнар Хидиятов. По данным источников «Реального времени», чиновника считают причастным к получению отката 10% по договорам поставки металлоискателей в 120 школ Казани.

После возбуждения уголовного дела Хидиятов был отстранен от должности, заявил о своей непричастности к преступлению, но почему-то поспешил уволиться.

Как выяснило «Реальное время», в исполком Казани следователей привела история «захвата заложников» в гимназии №7, когда вооруженный пистолетом и ножом старшеклассник спокойно прошел рамку металлодетектора.

Детали коррупционного дела — в нашем материале.

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 07 окт
    смешно. из за 800 тысяч такой шум. украли бы миллиард то ничего не было бы. как всегда двойные стандарты
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