Жители «Салават купере» потребовали утеплить им дома — видео

Жители микрорайона «Салават купере» в Казани рассказали комиссии по строительным недоделкам о дефектах, оставленных строителями, передают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Так, комиссия посетила 18-этажный дом по улице Арсланова, который сдали в 2017 году. Туда заехали 250 семей. Многие из них в процессе проживания столкнулись со сквозняками из-за оставленных рабочими трещин и щелей.

По замечаниям жильцов составили акт. Устранять недостатки будут за счет подрядчика, который строил дом. При этом, как рассказали в Госжилфонде Татарстана, этот подрядчик, «Барсэлитстрой+», находится в стадии банкротства. «Однако есть Гарантийный фонд, за счет которого привлекут подрядные организации для устранения замечаний».

В домах по улице Зилантовской подали свыше 400 заявок на устранение недостатков, 200 из них уже выполнили.