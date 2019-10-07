Жители «Салават купере» потребовали утеплить им дома — видео
Жители микрорайона «Салават купере» в Казани рассказали комиссии по строительным недоделкам о дефектах, оставленных строителями, передают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Так, комиссия посетила 18-этажный дом по улице Арсланова, который сдали в 2017 году. Туда заехали 250 семей. Многие из них в процессе проживания столкнулись со сквозняками из-за оставленных рабочими трещин и щелей.
По замечаниям жильцов составили акт. Устранять недостатки будут за счет подрядчика, который строил дом. При этом, как рассказали в Госжилфонде Татарстана, этот подрядчик, «Барсэлитстрой+», находится в стадии банкротства. «Однако есть Гарантийный фонд, за счет которого привлекут подрядные организации для устранения замечаний».
В домах по улице Зилантовской подали свыше 400 заявок на устранение недостатков, 200 из них уже выполнили.Недвижимость Татарстан
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