Владимир Ткачев: «Мои новые партнеры по звену в «Ак Барсе» — просто звери»
Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачев поделился впечатлениями после победы над «Динамо» (4:2) в Минске.
— Тяжело было играть против соперника с 15-тысячной поддержкой? И среди этих 15 тысяч — пять ваших поклонников.
— Но у меня-то посерьезнее поддержка, чем у всех (улыбается). В первом периоде было тяжело — и физически, и болельщики гнали соперника вперед. Здорово, что выиграли и сыграли тоже, в принципе, хорошо.
— Эмиль Галимов хотел сделать вам подарок на день рождения, когда отдавал передачу при выходе 2 в 0.
— Да, чуть не получилось. Обидно ли? Нет (смеется).
— Какие сильные черты «Ак Барса» можно выделить после этого матча?
— Все стараются, хотят всегда выигрывать, позитив в команде появляется, настроение хорошее. Все только на победу идет — хорошо, что все это понимают.
— Забивает у команды не одна какая-то пятерка, а все четыре.
— Это тоже хороший момент, помогаем друг другу — видно, что все всегда в обойме: каждый готов и забросить, и побороться. Вопросов ни к кому нет.
— Теперь вы не играете в сочетании с Данисом Зариповым и Стасом Галиевым.
— Мои партнеры по звену — звери просто, — сказал Ткачев.СпортХоккей Татарстан
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