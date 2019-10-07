Авиакомпании в России просят помощи у государства для сдерживания цен на билеты

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) направила вице-премьеру РФ Максиму Акимову и главе Минтранса Евгению Дитриху предложения по сдерживанию роста цен на билеты на случай резких скачков стоимости авиатоплива.

Так, организация предложила несколько вариантов, позволяющих стабилизировать финансовое положение в отрасли. Авиаперевозчики просят снизить цену компенсации перевозчикам в случае резкого роста цен на топливо с 48,3 тыс. до 40 тыс. рублей за тонну. По мнению авиакомпании, если бы такая компенсация с планкой отсечения в 40 тыс. рублей заработала с 1 августа, они получили бы из казны около 5 млрд рублей и еще по 8—9 млрд в последующие годы. Как передают «Известия», в пресс-службе Минтранса подчеркнули правильность данного шага, ведь это позволит прекратить рост расходов авиаперевозчиков, связанных с подорожанием топлива.

Кроме того, организация просит выделить единую финансовую помощь в размере 23 млрд рублей для частичного возмещения прошлогодних потерь. Также в документе предлагается альтернативный вариант государственной поддержки — увеличить коэффициент суммы акциза на керосин с 2,08 до 3,5. При таких условиях возмещение авиакомпаниям вырастет с 3 024 до 7 тыс. рублей с каждой тонны топлива.

Согласно письму, за первое полугодие 2019 года операционные убытки авиакомпаний уже составили 51,9 млрд рублей, в то время как за весь прошлый год потери авиакомпаний оценивались в сумму около 50 млрд рублей. Авиаперевозчики обращают внимание на то, что авиатопливо является самой затратной статьей перевозчиков и составляет порядка трети стоимости билета.

Ранее эксперт объяснил, с чем связан рост цен на авиабилеты. По его словам, дело в том, что за последние 8 месяцев авиакомпании РФ несут громадные убытки.