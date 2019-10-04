Названа причина роста цен на авиабилеты

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко объяснил, с чем связан рост цен на авиабилеты. По его словам, дело в том, что за последние 8 месяцев авиакомпании РФ несут громадные убытки.

«Авиационщики сказали, что их убытки за прошлый год составили 36 миллиардов рублей, а за 8 месяцев этого года уже 40 миллиардов рублей. Это говорит о чем? Понятно, что цены будут расти», — сказал он.

Осауленко спрогнозировал рост цен на авиабилеты в следующем году на 6—8%.

Многомиллиардные убытки авиаперевозчиков эксперт объяснил ростом цен на топливо и портовое обслуживание.

«Как они сами объясняют, постоянно растет стоимость топлива, постоянно растет стоимость портового обслуживания. Очень серьезный скачок был в прошлом году по портам. Правительство предоставило им самим право определять некую стоимость, и там произошел большой скачок», — передают «РИА Новости» его слова.

Ранее аналитики «Реального времени» выяснили, сколько будет стоит поездка на море этой осенью из Казани. Отмечается, что самыми дорогими расходами на отдых станет покупка билетов на рейс.