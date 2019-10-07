Казанские власти летом расторгли 16 договоров с предпринимателями о сезонной торговле

Казанские власти летом расторгли 16 договоров с предпринимателями. Всего летом в столице Татарстана работало 198 торговых сезонных точек.

Поясняется, что расторжение договоров происходило из-за грубых нарушений внешнего облика и фактического размещения объекта, а также из-за нарушений безопасности продукции. Торговые объекты проверялись городскими комитетами и администрациями районов.

Город реализовал 136 торговых мест на 7 млн рублей. На прилавках продавали овощи, фрукты, мороженое, напитки.

Кроме того, работали летние кафе и прокат спортинвентаря. Отмечается, что рост трафика в кафе этим летом вырос в 1,5 раза.



Напомним, ранее сообщалось, что за 3 года ларьков и киосков в Казани стало больше на 38%. По этому показателю столица Татарстана находится на четвертом месте среди российских городов.

