Казань вошла в число лидеров по приросту количества киосков

За три года ларьков и киосков в Казни стало больше на 38%. По этому показателю столица Татарстана находится на четвертом месте среди российских городов.

Самый резкий рост показал Волгоград, где количество киосков выросло на 76%, пишет «Коммерсант». Также высокую динамику показали Воронеж (+48%) и Екатеринбург (+47%).

Всего по России с июня 2016 года по июнь 2019 года количество киосков выросло на 27%. По данным исследования сервиса 2ГИС за три года показатель поднялся с 22,1 до 28,2 тысячи штук.

Самая низкая динамика наблюдается в Перми (+16%), Санкт-Петербурге (+13%) и Омске (+10%). Но и в них отмечается увеличение числа ларьков и киосков, а не сокращение.

В компании отметили, что в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Челябинске и Уфе лидируют киоски с прессой. В свою очередь, ларьки с фастфудом наиболее популярны в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Волгограде и Воронеже.