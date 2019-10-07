Ученые рассказали, сколько времени дети могут «сидеть» в интернете

Российские ученые обнародовали результаты исследования о том, насколько пользование Сетью способствует «развитию когнитивных функций» у детей разных возрастов.

Согласно полученным результатам, для детей от 5 до 6 лет без ущерба для своего развития и здоровья можно пользоваться интернетом до одного часа в день, для школьников от 7 до 11 лет — от одного до трех часов в день, для младших подростков (12—13 лет) — от трех до пяти часов.

Если ребенок проводит онлайн больше своего «среднего диапазона», то падает продуктивность «нейропсихологических показателей», рассказали член-корреспондент Российской академии образования, профессор факультета психологии МГУ, директор Фонда развития интернета Галина Солдатова и клинический психолог Центра патологии речи и нейрореабилитации Анастасия Вишнева на международной конференции Edcrunch.

Это первое отечественное исследование проблемы, и выводы российских ученых совпали с результатами западных коллег. В частности, они доказали, что у детей, пользующихся Сетью, выше успеваемость по сравнению с детьми, которые интернетом не пользуются совсем или пользуются очень ограниченно, пишет «Коммерсант».

Ранее эксперты выдвинули гипотезу, что в число школьных «уроков будущего» войдет киберспорт.