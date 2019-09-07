Эксперты: в число школьных «уроков будущего» войдет киберспорт

Институт развития интернета (ИРИ) и представители университета МИСиС подготовили список школьных предметов, которые помогут детям в развитии «компетенций будущего». Они убеждены, что со временем в школьные программы войдут и компьютерные игры.

Список включает 9 «уроков будущего»:

робототехника,

программирование/кодирование,

киберспорт,

VR-архитектура и web-дизайн,

квантовые технологии,

основы цифровой грамотности,

архитектура искусственного интеллекта,

анализ и работа с большими данными,

теория решения изобретательских задач (ТРИЗ).

«Подготовленный перечень иллюстрирует важность развития цифровых компетенций, потребность в получении системных IT-навыков. При этом ребятам вовсе не обязательно в будущем становиться html-разработчиками или аналитиками больших данных. Приобретенные на таких уроках знания помогут школьникам состояться не просто в интеллект-индустрии, но и в любой области», — цитирует сообщение ИРИ агентство «РИА Новости».

Отмечается, что на развитие учеников будут направлены все дисциплины. Например, киберспорт развивает стратегическое мышление и логику, внимание, скорость реакции, командные навыки, все виды памяти; расширяет цифровой кругозор и общую компьютерную грамотность, поднимает и прокачивает навыки программирования.

Робототехника развивает пространственное мышление и логику, воображение, креатив и эвристику, командные навыки и инженерное творчество; закладывает основы экспериментальной деятельности; углубляет знания по ряду предметов, дополняет знания по устройству компьютера и о программном обеспечении.

Эксперты считают, что ТРИЗ или основы компьютерной грамотности позволят избежать попадания в квалификационную яму, в которой уже сегодня находятся 1,3 миллиарда работников по всему миру и 34 миллиона граждан в России.